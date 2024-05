Venerdì 17 Maggio 2024, 07:00

«Non escludo il ritorno», lo aveva detto nel 2017 il giorno del suo addio e adesso eccolo lì. Non da allenatore della Roma, ma da ct della Nazionale. Spalletti ha trascorso parte della giornata di ieri a Trigoria, un luogo che ha contribuito a farlo diventare grande. Tra quei campi di calcio ha trascorso alcuni degli anni più belli della sua vita, prima con la dirigenza Sensi e poi con quella Pallotta. Al netto dei dissapori che si sono consumati specialmente nel 2° mandato, Luciano tornando nel luogo che ha considerato casa sua, si è emozionato. E si è emozionato anche a vedere De Rossi con la tuta da allenatore: «Sono venuto a vedere il tuo lavoro», gli ha detto appena lo ha incontrato. Poi, Daniele lo ha invitato negli spogliatoi e a visitare il centro sportivo che rispetto a quando c’era lui ha subito un profondo cambiamento. Spalletti, accompagnato da Vladovich, segretario organizzativo, e Cozzi segretario Nazionale A, ha parlato anche con alcuni calciatori, tra cui quelli che convocherà all’Europeo. Ha osservato la seduta d’allenamento e scherzato con i dipendenti che conosceva. Poi ha incontrato la Ceo Souloukou e ha pranzato con De Rossi e il suo staff. Esistono anche delle foto, ma ha chiesto di non farle pubblicare. Magari se le farà spedire per mail. D’altronde tornare a casa è un ricordo che vuole conservare gelosamente.