Servette-Roma, le probabili formazioni: Mourinho sceglie El Shaarawy. Riposa Paredes, c'è Dybala con Lukaku

José Mourinho sorride, la squadra c’è e sta bene. Ha tutti a disposizione eccetto Smalling, Abraham e Kumbulla. L’ attaccante inglese si allena su un campo adiacente a quello della prima squadra, mentre il difensore ha saltato la seduta perché non convocato, ma presto tornerà in pianta stabile. E poi c’è quel buon umore di fondo testimoniato dallo Special One che prima parla con El Shaarawy e poi passando accanto ai cronisti che gli hanno chiesto cosa si fossero detti, ha risposto: «Gli ho comunicato che gioca. Avete visto come era contento?».

Domani contro il Servette la Roma dovrà cercare, oltre a vincere, di ridurre la differenza reti con lo Slavia Praga (3) per tentare di passare il turno come prima in classifica per evitare altre due partite di play-ogg.

Durante la seduta, anche attimi goliardici tra Spinazzola e Ndicka: l’esterno gli ha fatto un tunnel durante il torello, il centrale ha detto di averla toccata. A dirimere la discussione ci ha pensato Lukaku che ha dato ragione a Leo. Insomma, la Roma sta bene e lo Special One potrebbe valutare anche un leggero turnover. Partendo dalla porta dove giocherà Svilar, difesa obbligata con Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo spazio a Bove con Cristante e uno tra Aouar e Pellegrini. Sulla fascia sinistra potrebbe giocare El Shaarawy, su quella di destra Karsdorp, mentre in attacco spazio a Lukaku e Dybala.

📌 Biglietti, meeting point e orari: tutte le info per chi seguirà la Roma a Ginevra#ASRoma https://t.co/W0jY15pGsA — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2023

Servette-Roma, le probabili formazioni

Stade de Geneve, 30 novembre 2023 ore 21

Servette (3-5-2): 32 Frick; 3 Tsunemoto, 33 Vouilloz, 19 Severin; 18 Mazikou, 10 Antunes, 5 Ondoua, 17 Kutesa, 9 Stevanovic; 29 Bedia, 27 Crivelli

A disp.: 1 Mall, 44 Besson, 8 Cognat, 21 Guillemenot, 26 Henchoz, 28 Douline, 30 Diba, 31 Ouattara, 42 Simo, 45 Touati, 77 Bolla

All.: René Weiler

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 19 Celik, 7 Pellegrini, 4 Cristante, 52 Bove; 92 El Shaarawy; 21 Dybala, 90 Lukaku

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 2 Karsdorp, 16 Paredes, 59 Zalewski, 37 Spinazzola, 60 Pagano, 61 Pisilli, 11 Belotti, 22 Aouar

All.: José Mourinho



Arbitro: Stefanski (POL)

Assistenti: Golis – Obukowicz

Quarto Uomo: Myc

Var: Lasyk (AVAR: Pskit)