Roma, Abraham piace in Premier ma costa 20 milioni. Per l’attacco spunta il nome di Beste

Tammy Abraham resta un’incognita per il futuro. Può essere il punto di riferimento in attacco, oppure, un calciatore da vendere per monetizzare e investire su altro. Daniele De Rossi si trova davanti a un bivio, più volte ha lasciato intendere di saper come per rilanciarlo il prossimo anno, ma è altrettanto consapevole che si tratterebbe di una scommessa. Il rendimento dell’inglese nella stagione prima dell’infortunio non è stato soddisfacente, così come quello negli ultimi due mesi quando è rientrato regolarmente in campo. Inoltre, con l’addio Lukaku alla Roma serve un bomber da almeno 20/25 gol a stagione.

Roma, Ghisolfi è a Trigoria: da Llorente a Dybala, tutti i nodi da sciogliere in 15 giorni

Abraham li avrà nelle gambe? Il timore è che la risposta sia negativa, inoltre, l’attaccante vorrebbe tornare in Premier League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso anno era stata già definita la cessione con l’Aston Villa, quest’anno Ghisolfi ci sta riprovando con la consapevolezza che sarà complicato cederlo a più di 20 milioni. Tra i club interessati ci sono il Leicester, l’Aston Villa e West Ham. Ma l’operazione è comunque molto delicata, perché la Roma non può permettersi di restare senza un punto di riferimento davanti. Ecco perché nelle ultime ore si stanno valutando esterni d’attacco come Niklas Beste, esterno offensivo dell'Heidenheim. È quotato circa 10 milioni di euro e ha segnato 8 gol realizzando 13 assist. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e questo potrebbe agevolare la trattativa. Escluso al momento l’acquisto di Federico Chiesta che non rientra nei parametri economici della Roma.