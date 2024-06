Roma, il futuro di Dybala è un'incognita: piace all'Inter, ma c'è una clausola da 20 milioni

Tra le incognite che ci sono sul mercato della Roma c’è anche quella di Paulo Dybala. L’argentino ha accusato la mancata convocazione di ct Scaloni in Coppa America e sta valutando come comportarsi quando a luglio si attiverà la clausola rescissoria. Per Daniele De Rossi è un punto di riferimento, ma il forfait nelle due partite più importanti della stagione ha inciso più di quanto immaginabile nelle prestazioni di squadra. Dunque, in quel ruolo servirebbe un calciatore più continuo, inoltre, lo stesso Dybala sta valutando l’interesse di altri club. L’ultimo che ha chiesto informazioni è l’Inter attraverso Marotta che con Paulo ha un rapporto speciale.

Uno dei tanti problemi, però, è la clausola rescissoria che trattandosi di un club italiano è di 20 milioni, mentre quella per l’estero è di 12. Una cifra consistente per i nerazzurri da destinare a un attaccante che nell’ultimo anno ha garantito solo il 50% delle partite, pur risultando decisivo. C’è poi il nodo contratto: Dybala alla Roma guadagna più di 6 milioni l’anno, ma l’accordo scadrà a giugno 2025. Se Ghisolfi non lo rinnoverà nel breve (non ha ancora incontrato l’agente Antunes), allora Paulo proverà a cercare una società che gli garantisca almeno altri due o tre anni.

Insomma, fosse per De Rossi Dybala resterebbe senza alcun dubbio, ma la sua situazione contrattuale lascia aperte delle porte che si chiuderanno solo a inizio agosto.