A volte ritornano. E a pensarci bene, potrebbero sposarsi perfettamente con il progetto-Roma. Perché nel gioco delle coppie che ha in mente De Rossi, c'è il titolare indiscusso e il giovane talento dietro che deve crescere e nel giro di un biennio prenderne il posto. Così nei primi contatti avuti con l'Atletico Madrid per Omorodion, il centravanti classe 2004 che ha come idolo Eto’o e come rito scaramantico pre-gara il bacio agli scarpini e ai parastinchi più preghiera con lo sguardo rivolto verso il cielo, il ds Ghisolfi ha chiesto informazioni anche su Morata. Tutto torna: il big e il giovane. A dir la verità, la prima mossa l'aveva fatta lo spagnolo, attraverso Dybala. Consapevole di esser chiuso con Simeone, ha chiesto all'argentino, fraterno amico, se ci fosse la possibilità di riaprire quel discorso che lo scorso anno Mourinho aveva avviato in prima persona ma poi non si era chiuso, soprattutto per lo scetticismo del centravanti, poco incline a lasciare Madrid, la Liga e la possibilità di giocare la Champions. Stavolta lo scenario è diverso. Le perplessità di Alvaro non ci sono più. Anzi è lui a spingere per tornare in Italia: «Se vedo che l’Atletico vuole ingaggiare otto attaccanti allora capisco che non sono la priorità del club. E non posso restare qui e non giocare. Dove? Per me la cosa più semplice è non giocare più in Spagna ma trasferirmi all’estero». Non lo dice apertamente, ma il riferimento è all’Italia, la sua seconda casa (ha la moglie nativa di Torino). Il calcio però sa essere alquanto strano. Perché se ora è l'ex juventino ad offrirsi, la Roma se non frena, quantomeno riflette.

Omorodion, chi è l'attaccante nel mirino della Roma: dall'idolo Eto'o al rito scaramantico, età, altezza e carriera

FULL IMMERSION

Se ne è parlato anche nelle ultime ore con il presidente Friedkin che, come al solito, in gran segreto è piombato a Trigoria. Tre giorni di full immersion culminati in una lunga riunione durata 3 ore con la Ceo Souloukou, Ghisolfi e DDR nella quale sono stati analizzati nel dettaglio la valutazione della rosa e fissato gli obiettivi e i cambiamenti da fare a livello sportivo. Inevitabilmente si è parlato anche di mercato. E accennato al discorso Morata. Riflessioni in corso, quindi. Non tanto sull'importo della clausola, motivo di contesa dodici mesi fa tra calciatore (che riteneva fosse, in virtù di una promessa del presidente Cerezo, di 12 milioni) e club spagnolo (21). Se un calciatore non rientra più nei piani, lo si agevola ad andarsene, clausola o non clausola. I conti, quelli seri, vanno fatti a livello d'ingaggio. Alvaro nell'ultimo anno ha guadagnato 6,5 milioni più 2,5 di premi. Stipendio che scende dalla prossima stagione nel fisso a 5,5 milioni compensato però da altri benefit. La partita si gioca tutta qui e potrebbe a stretto giro anche includere il Milan se, come si è percepito dalle parole di Ibrahimovic ieri, la società rossonera sembra poco incline ad accontentare i procuratori di Zirkzee che chiedono 15 milioni di commissioni. In ottica Roma, se Abraham va via, con Lukaku che ha già salutato e Belotti è pronto a farlo, il risparmio a livello d'ingaggi sarebbe intorno ai 17 milioni netti, circa 30 nel lordo. Tradotto: c'è spazio a livello stipendi per uno come Morata. O Chiesa. O addirittura per entrambi, completando così un tridente con Dybala da sogno. Insomma per almeno un calciatore che possa accendere la fantasia dei tifosi che a livello di amore non sono secondi a nessuno: raggiunta ieri quota 20mila abbonati.

AMICHEVOLE A LONDRA

Un bagno di folla che potrebbe trovare seguito anche in estate. La Roma deve ancora comunicare ufficialmente dove svolgerà la seconda parte del ritiro (la prima si svolgerà a Trigoria). Tutto lascia pensare, però, che sarà in Inghilterra, dove è stata già programmata un’amichevole a Londra.

