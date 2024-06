In occasione del vertice del G7, che si terrà a Borgo Egnazia (Puglia), dal 13 al 15 giugno 2024, è stato implementato un rigoroso piano di sicurezza che coinvolge un'ampia gamma di misure restrittive e divieti per garantire la sicurezza dei partecipanti e della popolazione locale. Tutte queste regole influiranno sulla vita quotidiana dei residenti e delle attività economiche nelle zone interessate, unite alla presenza di circa 7.500 operatori delle forze dell'ordine e delle forze armate a garanzia del rispetto di queste misure. Ecco una panoramica dettagliata delle principali restrizioni e divieti in vigore durante l'evento.