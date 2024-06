Omorodion, chi è l'attaccante nel mirino della Roma: dall'idolo Eto'o al rito scaramantico, età, altezza e carriera

La Roma sta muovendo passi concreti nel calciomercato estivo, con Ghisolfi e De Rossi che lavorano a stretto contatto per decidere la via. Il club ha deciso di puntare sulla linea verde, prendere giocatori giovani e in grado di garantire un buon incasso in caso di cessione. Tra i tanti nomi che stanno orbitando in questi giorni intorno al club di Trigoria c'è Samu Omorodion, attaccante dell'Atletico Madrid mandato in prestito all'Alaves. Il nuovo direttore sportivo potrebbe cercare di prenderlo nei prossimi giorni anche grazie all'addio di Lukaku e a quello possibile di Tammy Abraham.

