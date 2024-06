Stephan El Shaarawy, chi è l'attaccante della Roma a Euro2024 con l'Italia: la fidanzata influencer e attrice, il fratello procuratore, il padre egiziano

Nella lista dei 26 convocati scelti da Luciano Spalletti per gli Europei in Germania c'è anche Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma che punta a rendersi protagonista anche con la Nazionale. Un profilo duttile che può offire al ct diverse soluzioni tattiche preziose nel corso della competizione. Un jolly che Spalletti potrà sfruttare anche in proiezione di partite lunghe oltre i 90 minuti.

Mattia Zaccagni, chi è l'attaccante della Lazio a Euro2024 con l'Italia: la moglie influencer, i figli, la carriera