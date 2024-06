Trapani, sequestrate opere d'arte a trafficante vicino a Matteo Messina Denaro

La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato, su decreto del Tribunale di Trapani , beni tutelati da interesse storico, artistico ed archeologico. In particolare, si tratta di svariate anfore di epoca tardo romana ed un basamento di marmo riproducente scene mitologiche scolpite su tutti i lati, di età ellenistico-romana, appartenenti ad un trafficante internazionale di opere d’arte indagato già in passato per lo stesso reato e considerato affiliato a Cosa Nostra e vicino alla famiglia mafiosa di Castelvetrano (TP). Gli oggetti saranno affidati per la custodia alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali al fine di renderle nuovamente fruibili alla collettività. (LaPresse)