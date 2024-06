Il castello fiabesco sul lago a pochi km da Roma: una tappa ideale per una gita fuori porta

Non solo Roma. Vi è mai capitato di voler staccare la spina dalla routine romana e concedervi una gita fuori porta nelle vicinanze della città eterna? A pochi km dalla Capitale vi sono molti borghi, tra questi Bracciano con un castello fiabesco che prende il nome di Castello Odescalchi. Il Castello Odescalchi si trova a Bracciano e risale al 1470 quando la famiglia Orsini lo realizzò in quanto all'epoca aveva molta influenza nel Centro Italia. Gli Orsini credevano di avere origini mitologiche: discendevano da Ursus, che fu allattato da un’orsa. Tuttavia, nel borgo di Bracciano alla fine del Seicento la famiglia si estinse, lasciando il Castello a Livio Odescalchi, un personaggio molto conosciuto: era il nipote di Papa Innocenzo XI e discendente da Carlo Magno. I turisti possono scoprire la bellezza del Castello di Bracciano tutti i giorni e la domenica sono previste le visite guidate. Sarà possibile seguire un percorso storico-artistico attraverso cui visitare 20 sale decorate, la Corte d’onore, la preziosa collezione, i busti dei dodici Cesari e le antiche cucine. Si potrà venire a conoscenza dei personaggi che hanno costruito e governato il castello. La storia di un condottiero, l’amore tra Paolo Giordano e Isabella de Medici, l’amicizia tra la Regina Cristina di Svezia e Paolo Giordano II e tanto altro ancora. Il castello si trova precisamente in via Giulio Volpi n.12 – 00062, Bracciano. E' aperto da lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto 8 euro, bambini da 6 a 12 anni 7 euro. I bambini fino ai 5 anni entrano gratis. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN