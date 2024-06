Roma, Zalewski cerca il riscatto agli Europei 2024: Ghisolfi sorride e prova a piazzarlo sul mercato

L’aria della nazionale fa bene a Nicola Zalewski. L’esterno, dopo un anno discontinuo e passato per lo più in panchina con la Roma, ha ritrovato il sorriso con la Polonia. Ed ora punta a giocare un Europeo da protagonista. A Trigoria sorridono perché il gol bellissimo realizzato contro la Turchia, potrebbe essere solo l’inizio di una serie di prestazioni da incorniciare. Questo significa che il valore sul mercato dell’esterno potrebbe esplodere da un momento all’altro. Nicola è uno di quei calciatori sacrificabili, lo era per Mourinho ed ora lo è per De Rossi che lo ha utilizzato solamente sei volte come titolare tra Serie A ed Europa League. Daniele lo ha riportato esterno d’attacco, il suo ruolo originario sin da quando giocava nella Primavera. Ma è stato Mourinho a farlo esplodere come terzino quando era in difficoltà. Il primo anno è stato quella della consacrazione, i due successivi ha trovato delle difficoltà che gli hanno fatto perdere appeal.

Sarebbe dovuto essere il vice El Shaarawy, quello che avrebbe dovuto ereditare gradualmente il posto da titolare, ma alla fine le scelte sono andate in un’altra direzione. Adesso, l’obiettivo della Roma è monetizzarci il più possibile provando a investire su altri elementi che possano dare risultati tangibili a stretto giro. Un nome su tutti è quello di Federico Chiesa, nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro tra il suo agente e la Ceo della Roma Lina Souloukou, ma adesso le cifre sono troppo alte per tentare un approccio formale con la Juventus che chiedere per il cartellino 30 milioni.

Finché Zalewski è all’Europeo, però, non se ne farà nulla della sua cessione. La Roma vuole capire dove arriverà per poi farselo pagare a peso d’oro.