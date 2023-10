El Shaarawy in lacrime dopo il gol al Monza, Mourinho: «Brutto essere accusati di qualcosa che non si è fatto»

Stephan El Shaarawy in lacrime al termine di Roma-Monza, decisa da un suo gol nei minuti di recupero. Al fischio finale l'attaccante giallorosso si è gettato a terra per esultare, si è alzato e sul viso si è vista tutta la commozione dopo le polemiche generate attorno a lui nel caso scommesse e sulle quali è intervenuta anche la Roma. È stato Romelu Lukaku a consolarlo e ad abbracciarlo.

«Penso sia una delle emozioni più belle segnare e andare sotto la curva a gioire con i tifosi.

Il commento di Mourinho

Sulla vicenda è intervenuto anche Josè Mourinho: «El Shaarawy a fine partita si è scaricato con un pianto? È più duro per una persona essere accusato di qualcosa che non ha fatto. Per esperienza, chi soffre di più è sempre la famiglia e questo a te stesso fa soffrire ancora di più. Quando è tornato mi ha detto "mister non ti preoccupare". Il club ha deciso di fare un comunicato a supporto dei due giocatori coinvolti perché era al 100% sicuro».