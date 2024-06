Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:41

È il problema numero uno del mercato anche se sulle spalle veste il 9. Perché dal destino di Abraham si capirà molto della Roma che verrà. Tammy sì, Tammy no, la margherita del tifo si divide. Ma non solo a Roma. Ieri, ad esempio, su uno dei siti di riferimento dei sostenitori del West Ham (uno dei club accostati al centravanti) ci si poneva questa domanda: Tammy, desperation or calculated risk? Tradotto: disperazione o rischio calcolato? Che poi, a pensarci bene, è lo stesso dubbio che si pongono a Trigoria. Chi è il vero Abraham? Quello che il primo anno, forte anche di una preparazione atletica stile Premier, segnò 27 reti diventando spesso il trascinatore della squadra o il calciatore abulico e spento della seconda stagione di Mou, incapace di centrare la porta da un metro una quarantina di giorni fa contro il Leverkusen dopo 9 mesi di stop per la rottura del legamento crociato anteriore? È la domanda delle 100 pistole. Che un anno fa, prima del terribile ko, sembrava aver trovato una risposta. Perché Tammy era l'uomo designato a partire e con il quale rimettere a posto i conti. Dodici mesi dopo, siamo tornati allo stesso punto. Con l'aggravante che l'inglese arriva da due stagioni deludenti: una per colpa sua, l'altra per un'inevitabile rodaggio post-operatorio che lo ha visto tornare sui campi soltanto a marzo. De Rossi quando ne ha parlato, lo ha fatto sempre in modo lusinghiero: «È una forza della natura, ha un entusiasmo contagioso. Se riusciamo a incanalare tutta la sua energia e rabbia per essere stato fuori nove mesi, avremo un attaccante molto forte. Può diventare come Lukaku». Parole pronunciate il 21 aprile. La sensazione è che dopo averlo visto e allenato un mese qualcosa sia cambiato. Ne sono (parziale) conferma il numero dei centravanti accostati alla Roma. Si va dai sogni David e Gimenez ai vari Kalimuendo, Banza e Guirassy. Bisogna però fare i conti con Abraham. Perché perso Lukaku, la Roma - che ieri ha intensificato i contatti con l'agente Ramadani, pronto a offrire Boga, Banza e Fresneda e ad aspettare i giallorossi per Chiesa, qualora dovessero cambiare le condizioni per cederlo durante l'estate - almeno un altro attaccante centrale dovrà prenderlo. Ma un conto è se parte Tammy, un altro se resta.

Omorodion

Perché in questo secondo caso ci si potrebbe limitare - con l'addio scontato di Shomurodov e Belotti: sul Gallo c'è il Como - a profili giovani come Omorodion, centravanti classe 2004, di proprietà dell'Atletico Madrid che ha giocato nell'ultima stagione con il Deportivo Alaves (9 reti) ed è nel giro dell'Under 21 spagnola (2 reti in 7 gare). Sempre a patto che i colchoneros abbassino le pretese iniziali (30 milioni). Per Abraham, sarà quindi il mercato a decidere. Anche perché la Roma, con il contratto (da 6 milioni a stagione) in scadenza nel 2026, se avesse avuto la reale intenzione di trattenerlo avrebbe già lanciato qualche segnale per un possibile rinnovo. E invece, da questo punto di vista, tutto tace. Tammy venne acquistato a Trigoria nel 2021 per 42,5 milioni di euro. Il club parte da una valutazione di 30 milioni di euro ma a 22-25 potrebbe anche chiudere, considerando che a bilancio attualmente il centravanti inglese impatta per circa 16 milioni. Ad oggi sono quattro i club in Premier che ci stanno pensando: a Londra il West Ham, che deve sostituire il 34enne Antonio, e il Tottenham. Ma occhio anche all'Aston Villa dell'ex Monchi e all'Everton, soprattutto se andasse in porto l'offensiva dei Friedkin per l'acquisizione del club. Ghisolfi attende offerte.