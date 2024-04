Lecce-Roma, cinque tifosi romanisti aggrediti e derubati appena scesi dal pullman

Brutto episodio in vista della partita tra Lecce e Roma. I capitolini sono in trasferta per giocare la trentesima giornata di Serie A, che si disputa al Via del Mare. Come da abitudine, un nutrito gruppo di tifosi è atteso nella città salentina dove, però, non si sono risparmiati i brutti episodi fin dalle prime ore della mattinata. Disavventura per cinque romanisti che, come riporta il Quotidiano di Puglia, stamattina sono arrivati con un pulman al City Terminal di Lecce, nei pressi dell'ex Foro Boario, che collega la città alla Capitale. Poco dopo essere scesi dal mezzo questi sono stati accerchiati e aggrediti da dei tifosi pugliesi. A uno dei tifosi della Roma è stato sottratto anche il giubetto della squadra che indossava per la partita. Sulla scena dell'aggressione è arivata dopo diversi minuti anche la Digos, che ha cercato di fare chiarezza, ma dei salentini non c'era più traccia. Ad avere la peggio è stato un tifoso romanista che avrebbe riportato lievi traumi al volto, ma pare abbia rifiutato le cure del 118. Il malcapitato, insieme ai suoi amici, si è rifugiato in un bar per evitare ulteriori conseguenze.

