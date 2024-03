Roma, Dybala ancora in infermeria: è in dubbio per il Lecce. In gruppo Smalling e Renato Sanches

Non è ancora il giorno giusto per Paulo Dybala. L’argentino ha svolto un allenamento differenziato a tre giorni dalla trasferta di Lecce del 1° aprile. Non ha voluto forzare con la squadra per paura di una ricaduta muscolare, domani però potrebbe rientrare in gruppo. Da valutare se giocherà o meno contro i salentini, il rischio di una ricaduta è dietro l’angolo e con il tour de force che aspetta la Roma di De Rossi ad aprile, perdere il giocatore più decisivo della squadra sarebbe rischioso. Domani svolgerà il test definitivo, se si allenerà allora partirà con il gruppo domenica, altrimenti appuntamento direttamente al derby del 6 aprile.

In gruppo Smalling e Renato Sanches

Si rivedono sul campo, invece, Smalling e Renato Sanches che hanno lavora con la squadra. È ancora presto per dire se saranno aggregati, ma è un passo in aventi in vista del recupero. Restano in infermeria Spinazzola, Kristensen e Azmoun, l’iraniano domani si sottoporrà a ulteriori esami strumentali.