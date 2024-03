Roma, ok Baldanzi e Bove: ci saranno con il Lecce. Torna Azmoun, in giornata gli esami

La Roma è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di pausa concessi da Daniele De Rossi, sfruttati dagli infortunati per lavorare e ritrovare la forma. Sacrifici che sono serviti a Baldanzi e Bove entrambi rientrati dalla Nazionale per infortunio e che oggi si sono allenati con la squadra. Resta per adesso in infermeria Dybala, non è ancora pronto per scendere in campo, la lesione all’adduttore della coscia destra rimediata in allenamento non è superata. L’argentino vuole stare bene e non rischiare, la volontà di giocare c’è, ma l’esperienza gli dice di aspettare il recupero completo. In settimana, comunque, dovrebbe tornare in gruppo. Resta ancora fermo Cristante che ha sfruttato la pausa delle nazionali per curare la lombalgia e giocherà contro il Lecce. Non si sono visti in campo nemmeno Spinazzola, Smalling e Sanches, gli ultimi due, però, sono prossimi al recupero. Infine, in mattinata è rientrato Azmoun dalla nazionale iraniana dove ha subito un infortunio che lo dovrebbe tenere a riposo almeno un mese. In giornata farà gli esami e sarà possibile stilare una diagnosi precisa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA