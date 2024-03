La Roma batte 2-1 l'Inter: decide Troelsgaard all'89'. Il secondo scudetto di fila è sempre più vicino

La Roma femminile è a un passo dallo scudetto. Le ragazze di Spugna battono 2-1 l'Inter e se domani la Juventus non dovesse battere la Fiorentina potrebbero festeggiare proprio nello scontro diretto in programma il 15 aprile al Tre Fontane. L'ha decisa una rete di Troelsgaard a un minuto dal termine: la danese, entrata in campo più per difendere che per offendere, si va a prendere la respinta e piazza la botta mancina, deviata, che regala una gioia enorme alle campionesse d'Italia. L'aveva aperta Kumagai dopo sei minuti, poi era stata Bonfantini (in netto fuorigioco) a impattare. Dopo anche Simonetti ha steso Giugliano dentro l'area: rigore netto non fischiato.

Fino all'esplosione finale.

Non è stata una bella Roma, soprattutto nel secondo tempo: la squadra di Spiugna ha sofferto e c'è stata anche la sensazione che l'Inter la potesse ribaltare del tutto. Poi il tecnico ha messo mano alla panchina dando di nuovo equilibrio, e alla fine l'ha vinta con merito, anche contro delle decisioni arbitrali contrarie e non di poco. Soprattutto nell'occasione della rete nerazzurra. Adesso la Roma è a +13 sulla Juventus. Solo conto alla rovescia. Manca davvero un piccolo passo, l'ultimo, per chiudere la questione.