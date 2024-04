La Roma spreca il primo match ball: contro la Fiorentina finisce 0-0. Rimandata la festa scudetto

Festa rimandata. Lo scudetto la Roma femminile lo vincerà probabilmente il primo maggio a Sassuolo contro le neroverdi. A meno che la Juventus il 26 aprile non vinca in casa contro l'Inter: in quel caso sarebbe festa anticipata senza giocare.

La squadra di Spugna spreca il primo match ball. A Firenze finisce 0-0. Due grandi occasioni, con Sostevold nel primo tempo e con Giaciniti nella ripresa. Ma niente di più. Il pari alla fine è giusto, non riapre la corsa, ma lascia con l'amaro in bocca perché la truppa giallorossa avrebbe voluto chiudere i conti. Seguita anche da circa 200 tifosi che hanno sfidato il maltempo e il freddo per non perdersi quella che sembrava e poteva essere la festa scudetto. Sì, alla fine la squadra è stata comunque salutata tra gli applausi e con "Vinceremo il tricolor", ma tutti avrebbero voluto festeggiare adesso.

Roma furiosa con la Lega Serie A per il recupero con l'Udinese fissato al 25 aprile: «Passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia»

IL MATCH

E' stata partita vera.

Perché la Fiorentina vuole prendersi la qualificazione alla prossima Champions League e ha bisogno del terzo posto. Un punto pesante per la squadra di De La Fuente, che avvicina l'obiettivo. La Fiorentina è scesa in campo vogliosa di prendersi il primo punto di questa poule scudetto, fino al momento erano arrivato sole sconfitte e l'obiettivo è stato raggiunto. Manca il primo gol ancora, anche per via di una parata di Ceasar su Janogay nella ripresa. La Roma ci ha provato fino alla fine, ha avuto una mezza occasione con Kumagai non sfruttata (tiro alto) ma poi non è riuscito a creare altro. Peccato. Ma è solo questione di tempo.