Azmoun, annullato un gol in rovesciata: ecco cosa è successo, De Rossi ammonito per proteste

La Roma era passata in vantaggio contro il Birghton in Europa League al 23' grazie a un bel gol di Azmoun che però è stato annullato dall'arbitro. L'attaccante giallorosso si era fiondato molto bene sulla respinta di un difensore avversario e senza pensarci su ha calciato in rovesciata. L'acrobazia, che ha fatto esplodere i tifosi giallorossi, non è piaciuta però al direttore di gara che ha deciso di annullare la rete per gioco pericoloso proprio dell'ex Bayer Leverkusen.

Cosa è successo

Al 23' era nata un'azione pericolosa per la Roma, con Celik che crossa dentro per Azmoun. Il pallon viene rinviato male da un difensore del Brighton con il campanile che diventa preda dell'iraniano. Questo, invece che stoppare il pallone, essendo spalle alla porta decide di calciare al volo in rovesciata superando Verbruggen e segnando un gran gol. Nell'acrobazia, dopo aver preso il pallone, colpisce in testa van Hecke che si era tuffato nel tentativo disperato di intercettare il pallone di testa. Il centrale biancoblù, come ha cercato di spiegare anche De Rossi, era intervenuto in ritardo abbassando la testa, ma questo non è bastato all'arbitro che non ha voluto neanche consultare il Var.

Gioco pericoloso di Azmoun che ha visto così annullarsi un gran bel gol.