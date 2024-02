Dalla Roma ai cavalli: Azmoun a Capannelle per seguire il suo Star Hunter

Sardar Azmoun ha festeggiato la vittoria della Roma insieme ai compagni e ha sperato di festeggiare anche il successo all'Ippodromo. L'iraniano è un noto appassionato delle corse dei cavalli e oggi, martedì 20 gennaio, ha deciso di seguire il suo Star Hunter nel galoppo a Capannelle. Il corsiero dell'ex Bayer Leverkusen era impegnato nella terza corsa in programma nel pomeriggio, una maiden per tre anni sulla distanza di 1400 metri in pista all weather.

Al termine di una corsa combattuta solo per i primi due posti, il successo è andato a Dea Hathor, con i colori di Luigi Colasanti, che ha preceduto in volata Grand Saxon. Dietro i due di testa, Le Roix D’Argent ha conquistato il terzo posto, con Star Hunter in quarta piazza.

