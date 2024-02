Roma femminile, ufficiale la qualificazione alla prossima Champions League: sarà il terzo anno di fila

Come lo scorso anno, ma con un traguardo più importante raggiunto con otto giornate d'anticipo. Un record clamoroso. Intanto: la Roma riprenderà la puole scudetto con un +8 in classifica sulla Juventus, stesso distacco di un anno fa, e poi sappiamo tutti com'andata a finire. Il risultato è il tricolore sulle maglie giallorosse delle ragazze di Spugna, che difenderanno il titolo in queste ultime 8 giornate rimanenti. La seconda parte della stagione inizierà tra un mese, adesso c'è la sosta per le nazionali e poi c'è la doppia semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

La Champions è ufficiale

Ma dopo i risultati delle altre c'è anche una notizia ufficiale, che arriva a metà febbraio: la squadra di Alessandro Spugna per la terza volta di fila anche la prossima stagione disputerà la Champions League femminile.

L'attuale quarta in classifica in A, il Sassuolo, matematicamente non può riprendere le giallorosse che quindi sono già certe del viaggio europeo il prossimo anno. Un traguardo importante, decisamente, che permette di fare pensieri anche in fase di mercato decisamente diversi: entrare nella fase a gironi permette di incassare intorno ai 400mila euro. Tantissimi soldi per la Roma femminile che dietro la scrivania è guidata da Bavagnoli e che ha Migliorati come diesse.

Spugna, rinnovo pronto

Intanto si attende solamente l'annuncio ufficiale del rinnovo di Alessandro Spugna. Il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno ma la Roma e il tecnico arrivato dall'Empoli continueranno insieme. Nessuno scossone e trattativa ormai alle battute finali. Ci siamo.