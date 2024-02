Roma-Feyenoord, le probabili formazioni: torna Dybala, c'è Llorente al centro della difesa

Daniele De Rossi vuole continuare in Europa, ha la squadra per farlo e un Olimpico completamente sold-out dalla sua parte. Non ci sono indisponibili eccetto Abraham infortunato e Bove squalificato, è rientrato anche Ndicka che oggi si è allenato in gruppo. In lista Uefa non ci sono Huijsen e Kristensen, ma al centro della difesa giocherà Llorente che ha sostituito l’ex Juve a Frosinone al 45’. Verrà affiancato da Mancini, mentre a destra sarà ballottaggio tra Celik e Karsdorp, a sinistra è in vantaggio Spinazzola su Angeliño. A centrocampo i tre titolari Cristante, Paredes e Pellegrini, resteranno in panchina Aouar e Renato Sanches. Quest’ultimo mai utilizzato da De Rossi da quando è arrivato a Trigoria. In attacco spazio a Dybala e Lukaku, a sinistra sarà preferito El Shaarawy su Zalewski.

C’è anche la carta Baldanzi che però il tecnico potrebbe giocarsi a partita in corso.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

Stadio Olimpico, giovedì 22 marzo ore 18

Roma (4-3-3): 99 Svilar 2 Karsdorp 23 Mancini 14 Llorente 69 Angeliño 4 Cristante 16 Paredes 7 Pellegrini 21 Dybala 90 Lukaku 92 El Shaarawy

A disp.: 63 Boer, 1 Rui Patricio, 6 Smalling, 19 Celik, 37 Spinazzola, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 59 Zalewski, 17 Azmoun, 67 Joao Costa

All.: De Rossi

Feyenoord (4-3-3): 22 Wellenreuther 4 Geertruida 3 Beelen 33 Hancko 5 Hartman 20 Wieffer 6 Zerrouki 8 Timber 10 Stengs 29 Gimenez 14 Paixao

A disp.: 31 Lamprou, 39 Van Sas, 2 Nieuwkoop, 15 Lopez, 17 Ivanusec, 25 Sauer, 26 Read, 27 Milambo, 9 Ueda, 32 Lingr, 19 Minteh

All.: Arne Slot