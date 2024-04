Ginnastica artistica, Europei di Rimini: Yumin Abbadini è bronzo nell'All Around 34 anni dopo Jury Chechi

Arriva la prima medaglia azzurra dagli Europei di ginnastica artistica di Rimini. A conquistarla è il 22enne Yumin Abbadini, che si mette al collo uno splendido bronzo nella specialità olimpica dell'All Around, gara in cui gli atleti si cimentano su ognuno dei sei attrezzi. Il ginnasta bergamasco della Pro Carate ha totalizzato un punteggio complessivo 83.765 punti (14.066 al corpo libero, 14.233 al cavallo con maniglie, 13.700 agli anelli, 14.000 al volteggio, 13.433 alle parallele, 14.333 alla sbarra).

Le parole di Yumin Abbadini

«È stato molto emozionante, quasi non ci credo di aver raggiunto questo risultato che sì, magari ci speravo, ma quando è arrivato è stata un'emozione incredibil», dichiara Abbadini, che riporta l’Italia della ginnastica sul terzo gradino del podio dopo quasi quarant’anni. L’ultimo a fare bronzo nell'all around era stato Jury Chechi nel '90. «Questa cosa - aggiunge - mi fa piacere, mi fa venire voglia di dare ancora di più per cercare di fare ancora meglio. Adesso avrò la finale alla sbarra e quella a squadre. Dedica? A Elisa Iorio (la fidanzata, ndc), anche lei ginnasta, e al mio allenatore Alberto Busnari, che mi ha detto che sono stato bravo e che mi ha aiutato tanto, anche a gestire la gara a livello mentale.

Questa medaglia è anche sua».

L'oro è andato al cipriota Marios Georgiou, con 84.265 punti. L'argento, invece, all'ucraino Oleg Verniaiev, con 84.031. Abbadini, figlio di padre italiano e mamma cinese, era stato sesto nel concorso generale nell'ultimo Mondiale, risultato che aveva migliorato il settimo posto di Jury Chechi del 1995.