Torneo di padel: se lo show è il pubblico

Il padel allo Sporting Club è Vip. Mega festa la scorsa sera in occasione della prima edizione del Safilens Padel Evolution Open Championship Pro/Am-Vip, la competizione che ha preso il via lo scorso 15 luglio e che si conclude, con la disputa delle finali, domenica. Mille ospiti si sono dati appuntamento nel prestigioso Circolo di via Due ponti, dove da perfetto padrone di casa Emanuele Tornaboni ha coccolato i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che sono arrivati per ammirare le gesta dei campioni del padel impegnati nel torneo che ha fatto segnare un primato storico. Centottantaquattro, infatti, le coppie partecipanti, record italiano assoluto nella storia di questa disciplina.Una grande soddisfazione per gli organizzatori della Emme Events che per festeggiare hanno voluto regalare ai presenti anche un pittoresco spettacolo pirotecnico. Le forme di Manuela Arcuri e della splendida ciociara Alessia Macari - messe ancora più in evidenza da due mini vestiti - hanno catturato lo sguardo di ammirazione soprattutto del pubblico maschile, mentre Nathalie Caldonazzo tallonata dal fidanzato Andrea Ippoliti, si è divertita a scattare selfie, sotto lo sguardo divertito di Pamela Camassa, insieme alla moglie di Tornaboni, Alexia Canestrari. Il ruolo di presentatore della serata non poteva che toccare al re della televisione estiva, Filippo Bisciglia che è riuscito a coinvolgere i colleghi in gag a tratti esilaranti. Simpatia che è diventata contagiosa grazie agli Actual, che con i loro video sui vizi e le virtù dei romani sono diventati da tempo i beniamini social di tanti giovani e non solo.Anche il mondo dello sport ha voluto partecipare a un evento così importante.Nella zona vip sono intervenuti l'ex golden boy, Gianni Rivera, e la campionessa olimpica di windsurf e vice presidente del Coni, Alessandra Sensini. Nel corso dell'evento c'è stato spazio anche per il sociale. Il Players Party ha ospitato, infatti, il Casinò solidale a favore della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia che dal 1999 ad oggi, nel corso della sua attività in Italia, ha supportato più di 40.000 bambini e famiglie, offrendo oltre 200.000 pernottamenti, generando un risparmio per le famiglie ospiti stimato in oltre 20 milioni di euro. «Vogliamo ringraziare di cuore gli organizzatori del Safilens Padel Evolution International Open Championship - ha dichiarato Fabio Calabrese, presidente di Fondazione Ronald McDonald - per il loro sostegno alla Fondazione e ai nostri progetti». Una degna conclusione di una serata dove sport, spettacolo, divertimento e solidarietà hanno fatto squadra.