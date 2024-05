Le forze aeree di Taiwan si esercitano con missili e bombe

Nelle immagini, rilasciate dall'agenzia di stampa affiliata al governo di Taipei, la Taiwan Military News Agency, si vede l'aeronautica militare di Taiwan che conduce un'esercitazione con jet da combattimento F16V, missili e bombe a guida laser, vicino all'isola di Penghu. L'operazione, si precisa, si è svolta "recentemente".

Il video, rilasciato a dieci giorni dall'insediamento del nuovo presidente Lai Ching-te, che secondo il regime cinese sarebbe un "pericoloso separatista", mostra anche la preparazione di un missile AGM-65B e l'addestramento in volo di piloti che fanno esplodere un bersaglio in mare. Si vede anche la scritta "US Air Force" sotto le ali dei jet.

La Taiwan Military News Agency ha dichiarato che l'aeronautica di Taipei ha condotto esercitazioni di routine per i suoi piloti di jet "per migliorare le capacità di attacco di precisione nei combattimenti aerei".

L'insediamento del 20 maggio di Lai Ching-te sarà seguito con attenzione a livello globale, poiché la Cina ha dichiarato prima del voto di gennaio scorso che la sua elezione avrebbe portato "guerra e declino" a Taiwan. Pechino rivendica l'isola come parte del suo territorio malgrado qusta sia de facto indipendente dal 1949, e non ha escluso l'uso della forza per costringerla sotto il suo controllo.