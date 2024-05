Sabato 4 Maggio 2024, 07:10

Non basta la pioggia di un maggio che a tratti sembra novembre, a fermare l'affetto di amici e volti noti del piccolo e grande schermo, così come dal mondo della musica, come Al Bano e Pupo, tutti presenti nel cuore della Roma che vive di notte e che, con la sua Dolce Vita, ha omaggiato Albertina Carraro. E così, Veronica e Beatrice Iannozzi, padrone di casa dello storico club via Boncompagni, a due passi da via Veneto, hanno accolto gli invitati all'esclusiva festa di Albertina, protagonista di una serata che non ha lesinato sorprese, tra canapé d'eccezione, champagne e momenti musicali d'alto profilo. "Gelato al cioccolato dolce un po' salato", l'occasione è buona per Pupo che canta alcuni de suoi più grandi successi, come "Su di noi" intonata all'unisono dalla folla di vip presenti al party.

Gli invitati

In forma Luana Ravegnini seguita da Chiara Iezzi che ha cantato "Acqua e Sale" accompagnando Jessica Morlacchi, voce resident della festa allietata dal piano di Mario Liti e dal sax di Angelo Trame. Sotto gli occhi della figlia Romina Carrisi, è stata la volta del leone di Cellino San Marco che prima ha regalato a tutti un po' dell'iconica "Felicità" e poi, con l'amico Pupo, ha celebrato la capitale con un classico di Claudio Baglioni, l'eclettica "Via". Un duetto d'altri tempi sotto gli occhi del tenore Vittorio Grigolo che li ascolta mentre scherza con zia Mara Venier , abbracciata da Vincenzo Spadafora, Alberto Matano e Riccardo Mannino. Tra i salottini illuminati da abat-jour si scorge Alessandro Onorato già pronto ai prossimi Internazionali BNL d'Italia tra Piazza del Popolo e Foro Italico non prima di godersi una serata con sua moglie Caterina Baldini e l'amica Berta Zezza. Ecco lo chef Filippo La Mantia, che apprezza gli appetizers proposti dalla casa. Zeppoline d'alghe marine, cartocci di tempura con verdure e calamaretti, risotto con asparagi e caserecce al pesce spada. Un trionfo di sapori fino al taglio della torta, gigante e a forma di cuore per la festeggiata, che ha soffiato sulle candeline travolta dall'amore degli amici più cari.