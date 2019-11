Roma, "L'Angelo bugiardo": spettacolo omaggio a Lucio Dalla

È la sera dei miracoli al Teatro di via della Mercede. Il foyer della sala nel cuore del centro storico, non distante da piazza di Spagna, pullula di volti noti e artisti accorsi per assistere all’anteprima nazionale dello spettacolo musicale “L’angelo bugiardo”, diretto da Duccio Forzano. Un omaggio a Lucio Dalla e alla sua melodica poesia tra le note live sul palcoscenico dove a interpretare il cantautore bolognese è l’attore Enzo Paci, già protagonista di trasmissioni tv come “Colorado Cafè” e “Zelig”, accompagnato dalla band “Lino e la Settima Luna”.



Un progetto nato dalla collaborazione del regista con il produttore discografico Gianni Salvioni e che, dopo la Capitale, farà tappa in altre città italiane fra cui Bari, Napoli, Bologna, Como e Sanremo. Viavai di stelle nostrane all’ingresso, sorrisi e flash. Molti si concedono un aperitivo e piccoli sfizi culinari al bar prima di assistere allo show. Una storia fatta di nostalgia, condita dai ricordi di chi con Dalla ha avuto il privilegio di lavorare. Fra gli invitati del ricco parterre, pronti ad assistere al debutto, la splendida modella Youma Diakite, con il compagno Fabrizio Ragone, che incanta con il suo fascino gli ospiti alla preview, le attrici Vera Dragone e Giovanna Rei. Poltrone riservate, mentre cresce la suspense di vedere e ascoltare l’opera d’autore, per Emanuela Tittocchia, Pippo Franco, Emily Shaqiri, Carlo Belmondo, Gabriele Marconi, Francesco Ferdinandi, Guido Tognetti. Poi, da Rai Gulp il conduttore Mario Acampa, Massimiliano Varrese con Camilla Ferranti, Joseph Altamura e Fabio2U, Piji Siciliani, Roberta Giarrusso con il marito Riccardo Di Pasquale e Matteo Becucci, Emanuela Gentilin. In scena Dalla è un cherubino menzognero che, con un abito candido, si diverte a giocare con gli spettatori raccontando aneddoti e curiosità.



Ma non è la creatura celeste dai capelli dorati che avrebbe voluto essere. Perché, in Vita, “siamo angeli con le rughe un po’ feroci sugli zigomi. Forse un po’ più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare”. In un video Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, duetta nel brano “Futura”, Kledi Kadiu danza al ritmo di “Balla Balla Ballerino” e con sua moglie Charlotte Lazzari sugli accordi di “Anna e Marco”.

