Roma Bar Show, al via lunedì 13 maggio al Palazzo dei congressi dell'Eur la quarta edizione della gara di cocktail

Bere è riempire un momento di pausa, ma anche condividere un piacevole momento in compagnia. Ma se si beve per piacere, i cocktail non sono tutti uguali. Il Roma bar show lo sa bene, e infatti per la quarta edizione, premierà il miglior cocktail. Appuntamento il 13 maggio dalle 10 alle 19 e il 14 maggio dalle 11 alle 19 allo storico Palazzo dei congressi dell'Eur, in Piazza John Kennedy, 1.

L'evento e le premiazioni

Il Roma Bar Show durante la manifestazione ospiterà la premiazione della seconda edizione dei Roma Bar Show Awards.

A contendersi il Best Italian Cocktail Bar saranno il Drink Kong di Roma , L’Antiquario di Napoli e il Rita Cocktails di Milano.

Andrea Arcaini del Rita Cocktails di Milano, Luca Manni del Caffè Concerto Paszkowski di Firenze, e Dario Tortorella de L’Antiquario di Napoli sono in finale per il Best Italian Bartender. I tre migliori cocktail selezionati sono quelli del Giacosa 1815 di Firenze, del Nite Kong di Roma, e del Rumore Bar Americano di Milano. Nella categoria Best Italian Hotel Bar troviamo l’ Arts Bar at The St Regis Venice , il Dry Martini Sorrento e l’ Edition Rome ; mentre il Best Food Program viene conteso da House of Ronin , Iter Milano e Moebius di Milano . Chiude la serie il Best Social Media Presence che vede tra le migliori tre il Cinquanta - Spirito Italiano di Pagani (Salerno) , il Depero Club di Rieti e il Moebius di Milano .

Alessandro Procoli - tra i soci fondatori della manifestazione insieme ad Andrea Fofi, Fabio Bacchi e Giuseppe Gallo -, e l’attrice Elda Alvigini saliranno sul palco per premiare le sei categorie in gara.

La gara nasce con l’obiettivo di premiare l’eccellenza nella bar industry italiana. A scegliere i tre finalisti delle sei categorie è stata una commissione composta da noti bartender e proprietari di bar che ha selezionato centinaia di candidature.

Il programma: ospiti, talk e altre gare

Tanti gli ospiti internazionali provenienti da ogni angolo del mondo, tra cui David Wondrich, Jason Asher, Julio Cabrera, Bruno Vanzan, Indra Kantono, Margarita Sader, Richard Abou Zaki, Sandrae Lawrence, Sebastian Sandvik. A loro il compito di guidare seminari cui i possessori del biglietto potranno partecipare senza costi aggiuntivi fino a esaurimento posti.

E poi i talk, da seguire nella Branca Talk Arena al primo piano, dove verranno affrontati, tra gli altri, temi quali “lo stato dell'arte dell'alta miscelazione contemporanea nelle diverse aree del mondo”; le Tasting Room dove sarà possibile degustare tanti prodotti e tante novità del mercato in una sessione di degustazione guidata.

Tante le aree tematiche che occuperanno tutta la superficie dello storico palazzo dell’Eur. Dal coloratissimo Mexican Village - un’ampia area espositiva situata sulla terrazza del Palazzo dedicata al Messico e ai suoi prodotti quali Mezcal, Tequila e a tutti i Wild Spirits - a Piazza Italia, interamente dedicata liquori, amari, distillati e prodotti che hanno portato il Made in Italy nel mondo. Presente anche la Food Experience nel piazzale di ingresso, dove si potrà apprezzare la cucina italiana tradizionale, rivisitata in chiave contemporanea.

Tra lunedì 13 e martedì 14 maggio tantissimi gli appuntamenti serali e i locali coinvolti, tra questi La Punta Expendio de Agave, Drink Kong, Freni e Frizioni, Acquaroof Terrazza Molinari, Rem, Slap, ORO Whisky Bar, Wisdomless, Yes Etoiles, Edition Bar, Argot Prati, Santa Cocktail Bar, Open Baladin e tanti, tanti altri.

Lunedì in programma anche la Marathona BlueblazeR: 22 bar, 11 italiani e 11 stranieri, si alterneranno dietro al banco di Cvlto e Chapter, per celebrare il Roma Bar Show. Martedì, invece, sarà la volta del Red Bull Bar Flight presso diversi locali, una serata dedicata ai bartender del futuro: dieci bartender provenienti da tutta Italia si esibiranno contemporaneamente in dieci locali non convenzionali della città (Cut, Latteria Garbatella, Lux, Makai, Modo, Pacifico, Slargo, Visionnaire e Vista).

L'appuntamento continua in tutta la città

Il Roma Bar Show, però, non finisce qui: appuntamenti anche fuori salone, che vedranno coinvolti oltre 50 tra bar e cocktail bar di Hotel. Si comincia il 12 maggio con due serate di apertura su invito: l’Opening party Art of Italicus dalle 19 alle 21 al The Court di Palazzo Manfredi e il Night Party by Red Bull dalle 21 all'1 sulla Terrazza dell'Hotel Hilton Eur La Lama.

Le agevolazioni

Grazie alla collaborazione con Atac, azienda per la mobilità di Roma Capitale, sarà più facile partecipare all'evento: in occasione del Roma bar show l'azienda del trasporto pubblico intensificherà la rete e il servizio al pubblico con spostamenti green su bus e metropolitane brandizzate. Tutti i possessori di Metrebus Card avranno uno sconto sul biglietto.