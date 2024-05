Roma, 17enne aggredito alla metro San Paolo da quattro ragazzi: colpito alla testa con una pietra

Ennesimo episodio di violenza a Roma, dove un 17enne è stato colpito alla testa con una pietra alla fermata della metro San Paolo. Secondo le prime ricostruzioni, a seguito di una discussione, il ragazzo sarebbe stato assalito da quattro persone, che lo avrebbero ricorso fino ai binari per poi prenderlo a calci e pugni.

La vicenda

Prima il litigio in strada, poi l'aggressione sulla banchina della metro a Roma.

Tutto è iniziato intorno alle 14.30 quando un 17enne ha avuto un diverbio con altri due giovani in viale Giustiniano Imperatore, nei pressi della fermata metro San Paolo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due hanno chiamato "rinforzi". In quattro hanno rincorso il 17enne fino alla banchina della metro dove lo hanno preso a calci, pugni e uno di loro lo ha colpito alla testa con una pietra procurandogli una ferita. Poi sono scappati. Il 17enne è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo. Sulla vicenda indaga la polizia. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.