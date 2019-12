Coro di auguri a Villa Laetitia

Omaggi di note. In attesa del Natale, Anna Fendi ha voluto stupire i suoi illustri ospiti nella sontuosa cornice, illuminata a festa, di Villa Laetitia. Con la partecipazione del Coro della Filarmonica Romana, magistralmente diretto da monsignor Pablo Colino, la padrona di casa, in total black su collana di design, ha donato ai suoi amici un regalo musicale davvero sorprendente. Ha aggiunto, anzi fuso, in un’unica rappresentazione la tradizione della sua ricerca estetica con la purezza e la bellezza dell’ispirazione dei canti delle Feste. Risuonano nell’aria celebri arie del periodo come Campanas de Belèn, Campanitas de Navidad, Les anges dans nos campagnes ma anche Tu scendi dalle stelle e Fermarono i cieli. Scroscio di applausi. Dal presidente della Fondazione Ebi Antonino Cattaneo, con il suo consigliere Libero Massimo Candreva, alla fascinosa stilista Regina Schrecker, in blu e cascata di preziose perle. E ancora prendono posto il professor Mario Stirpe, Gianni Vivona, Silvia Venturini Fendi, Ilaria Venturini Fendi, Giuseppe Tedesco e la giovane Leonetta Luciano Fendi, in calda giacca blu. Rispondono all’invito anche Maria Teresa Venturini Fendi, Shay Frisch, l’imprenditore Eugenio Benedetti e il presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli. Brindisi finale agli spartiti immortali.

