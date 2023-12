Gualtieri alla festa del Messaggero: «Roma-Pescara linea ferroviaria strategica»

Nuovi incontri e nuovi ospiti. Proseguono i festeggiamenti in via del Tritone per celebrare l’anniversario della fondazione del Messaggero. Una festa alla quale non poteva certo mancare il sindaco della città che da 145 anni ospita il quotidiano.

Ieri pomeriggio, Roberto Gualtieri, ha visitato la “casa” del giornale. Prima un tuffo nella storia, grazie alla mostra organizzata per l’occasione, poi – intervistato dal direttore del quotidiano, Massimo Martinelli – il sindaco ha fatto un’analisi a 360 gradi sullo stato della città tra presente e soprattutto futuro. Tanti progetti e nuove idee per «rendere Roma ancora più bella, più moderna e più Capitale». Non solo per i romani, ma per tutto il Paese perché, come ha sottolineato Gualtieri, «dalla salute e dalla qualità della capitale dipendono la salute e la qualità d’Italia. Roma deve trainare il Paese, diventando il punto di riferimento».



LA ROMA-PESCARA

Fondamentale dunque investire in progetti come quello della ferrovia Roma-Pescara che, ha ribadito il primo cittadino, «è importantissima. È un collegamento strategico che va realizzato» a beneficio non solo dell’Italia, ma anche dell’Europa.

La linea infatti può diventare «un collegamento Tirreno-Adriatico che interessa anche Spagna e Albania». Ed è per questo che l’amministrazione sta facendo «uno switch della fonte di finanziamento tra due tranvie. Ma è fondamentale - ha sottolineato - che non si facciano tagli agli investimenti». Anzi, «vanno potenziati». Potenziare gli investimenti per il trasporto su rotaie, ma anche su gomma. E la conferma arriva dalle iniziative del Campidoglio per incentivare i cittadini a limitare l’uso dell’auto prediligendo altri mezzi come, per esempio, i taxi «che possono essere usati con tariffe agevolate - ha spiegato Gualtieri - mediante l’erogazione dei buoni viaggio, per il periodo 8–31 dicembre 2023».



BUONI TAXI

L’iniziativa, ha illustrato il sindaco, «è rivolta a maggiorenni e a persone con disabilità certificata». Per i maggiorenni l’agevolazione prevede uno «sconto del 50% sul costo della singola corsa, fino a un massimo di 20 euro. Per le persone con disabilità, invece, lo sconto è del 100%, fino a un massimo di 40 euro». In entrambi i casi il plafond massimo è di 400 euro e per accedere al servizio ci si deve collegare al sito buoniviaggioroma.romamobilita.it.



Non solo taxi, ma anche autobus e metro, che per i giovani costano meno. «Tutti i cittadini con meno di 19 anni - ha ricordato Gualtieri - hanno la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale Metrebus Roma per il trasporto pubblico locale alla tariffa unica annuale di 50 euro». «Sostenere la rete dei trasporti per noi è fondamentale. Oltre alle tariffe agevolate abbiamo predisposto il piano della mobilità per le Feste». Iniziato l’8 dicembre sarà attivo fino al 7 gennaio.



FESTIVITÀ

«Prevede l’estensione dell’orario delle ZTL Centro Storico e Tridente (A1) e 3 giornate in cui tutte le linee di superficie e le metropolitane sono gratuite. La prima è stata l’8 dicembre. Le altre due invece saranno il 17 e il 24 dicembre». Un servizio che, ha sottolineato il primo cittadino, «ha già portato i suoi benefici dato che con la giornata dell’8 dicembre abbiamo potuto constatare un aumento degli acquisti nei negozi». Più mezzi di trasporto, più spostamenti agevolati e anche più guadagni. Il tutto inquinando meno.



ALTRI INVESTIMENTI

Tra gli obiettivi poi la realizzazione della rete 5G in tutta la città, un piano per la gestione dei rifiuti e la conclusione nei tempi previsti dei cantieri già avviati.«È una trasformazione che chiedo a tutti di affrontare con fiducia. Aumentiamo i servizi con l’obiettivo di rendere la situazione ogni giorno migliore di quello precedente. Il nostro scopo - ha concluso il sindaco - è quello di vivere in una città più decorosa. Come Roma merita che sia». Un lungo confronto poi terminato con un momento di allegria con Gualtieri che, insieme al pianista e compositore Stefano Bollani, ha suonato la chitarra per tutti i presenti.