Il Messaggero chiude in bellezza il 145esimo anniversario: videomapping e super-ospiti in redazione fino al 16 dicembre

Il Messaggero festeggia i suoi primi 145 anni di storia. E lo fa con una serie di iniziative. La prima, spettacolare, riguarda l'esterno del palazzo che ospita la redazione romana del giornale in via del Tritone: ogni giorno, al tramonto, sulla facciata viene proiettato un videomapping, realizzato in collaborazione con Enel X, che ripercorre i 145 anni di storia del giornale attraverso le sue prime pagine iconiche, le firme prestigiose, le foto scoop. Uno spettacolo di luci e musica a disposizione di chiunque passeggi per le vie del Centro.

Ma non finisce qui.

Perché Il Messaggero, da martedì 12 a sabato 16 dicembre, accoglierà una lunga lista di ospiti, per raccontare insieme cosa significa il nostro giornale per la città di Roma e per la vita dei suoi cittadini.

Gli ospiti

Grandi personaggi del mondo dello spettacolo come Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Mara Venier, Michela Andreozzi, Pietro Sermonti, Lillo, Ficarra & Picone, Paolo Conticini, Pilar Fogliati, Stefano Accorsi e Fabio De Luigi verranno a farci visita. Ma non solo, spazio alle risate con Francesca Manzini, Edoardo Ferrario, Osho, Valentina Barbieri e le Eterobasiche. E ancora grandi della tv come Alberto Matano, Eleonora Daniele e Giovanni Benincasa.

Non mancheranno rappresentanti del mondo dello sport (come Silvia Salis e Vittoria Bussi) e dei motori. Ma anche economia e innovazione. E poi spazio alla musica, con Ermal Meta e il live a cura di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Finita qui? Niente affatto: in redazione c'è spazio anche per la cucina, con il cooking show di Ruben Chef.

Chi fosse interessato potrà inoltre approfondire la storia del quotidiano visitando la mostra in corso al piano terra della sede di via del Tritone che esporrà fino a fine anno, intorno alla Linotype storica, immagini ed estratti dei contenuti editoriali che hanno fatto del Messaggero il principale quotidiano romano ed uno dei più importanti quotidiani italiani.