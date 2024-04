Roma, 25 aprile: lapide dedicata ai partigiani sfregiata a Forte Bravetta

Vandalizzata la lapide del 25 aprile al Forte Bravetta nel territorio del Municipio XII di Roma. Una scritta rossa che recita «Partigiano, stupratore, assassino» e' stata apposta da ignoti nella notte. Lo denuncia in una nota il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, insieme alla presidente del circolo Anpi del territorio Daniela Cirulli.

«Inizia cosi' il nostro 25 aprile. I fascisti, d'altronde non cambiano mai. Questo gesto dimostra l'attualita' della lotta antifascista oggi e un motivo in piu' per essere tanti nei luoghi in cui deporremo le nostre corone in ricordo dei martiri della Resistenza, e per essere dalle 12:30 fino a sera a Forte Bravetta. Ringraziamo la Questura di Roma e il Servizio decoro di Roma Capitale che sono gia' a lavoro per coprire questo scempio».