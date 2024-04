Martedì 23 Aprile 2024, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07:01

L’aumento del biglietto a due euro fa parte di una «rimodulazione» che «è necessaria ma sarà affiancata ad una riduzione del costo degli abbonamenti». Lo ha detto il sindaco Roberto Gualtieri rispondendo alle domande della Stampa estera ieri a Palazzo Grazioli. Chiarendo che sì, il Bit (biglietto integrato urbano) è destinato ad aumentare, Gualtieri ha aggiunto che «da tempo noi chiediamo più risorse nazionali per il Trasporto pubblico locale, poi la Regione determina le tariffe sulla base delle risorse esistenti».

Presentando il Giubileo 2025, il sindaco si è soffermato sui lavori di piazza Pia, dove ci saranno «due fontane all'ingresso dei due lati di via della Conciliazione», dato che «avere un’autostrada tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione era un vulnus estetico e urbanistico». Lo stesso sindaco ha poi aggiunto che «a breve partirà il cantiere su piazza Risorgimento» dopo che si è reso necessario «modificare il progetto rispetto a quello originario». Un intervento al via ma definito «in bilico per molto tempo».

I LAVORI

Parlando ancora dei lavori per l’Anno santo Gualtieri ha rivelato che «papa Francesco si è raccomandato» che non fossero «interventi effimeri, il cui effetto termina quando finisce il Giubileo» e quindi «sono interventi strutturali». Complessivamente sono state impiegate risorse per 4,3 miliardi di euro, tra investimenti pubblici e privati. Alcuni dei fondi sono relativi al Pnrr e hanno «scadenza al giugno 2026» ma i cantieri collegati «saranno già pronti per il Giubileo». Lo stesso Gualtieri ha dichiarato che «entro maggio avremo aperto il 50 per cento dei cantieri».

Inoltre, «a breve ci sarà l'emanazione della Bolla papale che formalizzerà il programma del Giubileo con i principali eventi», mentre i maggiori siti saranno «quattro: la basilica di San Pietro, il Circo Massimo e per gli eventi più grandi il parco di Centocelle e l'area di Tor Vergata. È in corso un lavoro per la loro predisposizione, per attrezzare i bagni e le altre strutture necessarie in queste aree e parchi».

AUTO BIANCHE

Rispondendo alle domande della stampa estera, Gualtieri ha annunciato che «prima dell'inizio del Giubileo avremo le nuove mille licenze permanenti per i taxi. A breve uscirà il bando». Mentre sul tema degli affitti brevi, anche in vista dell’Anno santo, ha spiegato che «cresceranno i controlli sull'abusivismo» ma in generale «servirebbero anche più poteri alle autorità locali per questo», che «oggi non rientrano negli strumenti del sindaco, con l'unica eccezione di Venezia».

Infine, Gualtieri ha difeso gli abbattimenti e le potature in corso degli alberi: «È sempre possibile che ci sia l'errore umano come c'è nelle diagnosi, allo stesso tempo io dico, come è bene che le persone siano curate dai medici, così gli alberi è bene che siano curati dagli agronomi», che ritengono che molti fusti siano pericolosi. In particolare sui pini, Gualtieri ha ricordato come l'amministrazione stia agendo su più fronti, non solo la «cura» dei fusti infestati ma anche quello della forestazione: «Però non piantiamo solo pini, anche altre specie in coerenza con i cambiamenti climatici».