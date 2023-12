Accorsi, De Luigi e Picone: festa con Il Messaggero. Il duo: «La pagina preferita? Quella su Gigi Proietti»

«Centoquarantacinque anni...apperò..devo dire portati benissimo...». Scherza con la sua amabile eleganza Fabio De Luigi, l’attore e regista che ieri è arrivato con il partner di set Stefano Accorsi. Due splendidi cinquantenni, che hanno impreziosito le fasi finali della maratona di incontri nella terza giornata di festeggiamenti per i 145 anni del Messaggero, andati in scena ieri in via del Tritone e in diretta streaming sul sito del giornale (ilmessaggero.it). Un palinsesto fitto di incontri, all’insegna delle celebrità. L’irresistibile Valentino Picone (senza Ficarra), il comico Andrea Perroni, lo chef Ruben, le tiktoker Eterobasiche, l’influencer social Azzykky, la velocista Zaynab Dosso, esperti di motori, imprenditrici.

BATTUTE E REGALI

A fare gli onori di casa, il vicedirettore Alvaro Moretti, alla guida della squadra di giornalisti e staff tecnico. «Una storia bella e importante...», commentano De Luigi e Accorsi, accompagnati alla scoperta della mostra delle prime pagine del giornale che scandiscono una storia di Roma e d’Italia dalla fondazione nel 1878. La copertina preferita? «Quella dell’ultimo saluto a Gigi Proietti, il grande mattatore Gigi», risponde subito De Luigi. «Era un artista di tutti - aggiunge - La lingua romanesca è identificativa, ma poi un artista grande come lui riesce a oltrepassare la lingua e arrivare a tutti». «Da piccolo sono cresciuto con il suo spettacolo “A me gli occhi, please” - continua Stefano Accorsi - Il suo romanesco era evocativo ma comprensibile». Un film di uscita imminente il 4 gennaio, “50 Km all’ora”, che sono venuti a presentare proprio al Messaggero, la nuova “strana” coppia del cinema regala sorrisi e battute.

Come quando Moretti li stuzzica: «Sapete che Sabrina Ferilli ci ha portato una bella confezione di dolci ieri...». La replica spassosa: «Ma sarà stato un regalo riciclato - ironizza De Luigi - l’ho sentita, mi ha detto chiaramente: mi sono liberata di una scatola, l’ho portata al Messaggero...». Con l’intervistatrice, Gloria Satta, si parla del film, della commedia al maschile con due fratelli dai caratteri opporti che si ritrovano in viaggio in motorino (vintage). E ballano, persino. «Siamo praticamente pronti per la finale di Ballando con le stelle», gioca Stefano Accorsi.

“SANTOCIELO”

Poco prima, telecamere e riflettori sono stati tutti per Picone, arrivato insieme al regista Francesco Amato del film “Santocielo”, da giovedì in sala. Fantasia e religione nel loro stile. E per Picone scatta anche un regalo, secondo la tradizione dei festeggiamenti del Messaggero: la stampa della prima pagina nel giorno del compleanno dell’attore (23 marzo del 1971): «Tò, ma guarda che strano titolo, dice che il governo discute di economia...», scatta la battuta di Picone. Si parla e si ride, si ricorda e ci si confessa. Quello che è sicuro è che «Quando lavoriamo insieme ci divertiamo». Un augurio? «Tante belle cose semplici, come il nostro cinema: in fondo, se ci sono troppe sovrastrutture, le cose non funzionano. Vi auguro leggerezza e semplicità...». E per Picone scattano gli applausi.

FENOMENI SOCIAL

Ancora, Andrea Perroni (senza Luca Barbarossa) con una chicca: ha rivelato che sta scrivendo uno spettacolo di aneddoti su storie realmente successe. Risate alle stelle per l’episodio con Totti e Cassano nel 2002. Arriva Azzykky, il fenomeno social, che rivela della sua passione per la comunicazione e la storia di Roma grazie alla nonna, e si ride con le Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, in una chiacchierata spassosa condotta da Francesco Bechis. L’ironia delle tiktoker è tutta sul maschio alfa, tra stereotipie satira.

«All’inizio abbiamo fatto arrabbiare tutti, uomini e donne, ma alla fine gli uomini si divertono: si rispecchiano e ridono anche loro». Momenti di impegno con Francesca Sofia, la direttrice generale di Fondazione Cdp, intervistate da Alessandra Camilletti, che ha raccontato del primo bando di finanziamenti studiato a sostegno della ricerca scientifica, perché: «Per noi la ricerca è un investimento e non un costo». Per i fan dei motori, Samuele Pifferi ha incontrato Rosa Sangiovanni della Dacia. Per poi divertirsi in cucina con Chef Ruben. Senza dimenticare l’appassionato racconto della velocista azzurra Zaynab Dosso condiviso con Andrea Sorrentino. Oggi si continua.