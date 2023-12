Il Messaggero chiude la festa per i 145 anni: gli ospiti di oggi, da Mara Venier a Ermal Meta

Ultimo giorno di appuntamenti per festeggiare i 145 anni del Messaggero. Il giornale ha accolto una lunga lista di ospiti per raccontare insieme cosa significa il nostro giornale per la città di Roma e per la vita dei suoi cittadini. Oggi alle 11 la giornata è iniziata con l'attore Giovanni Scifoni, poi alle 12 la conduttrice Rai Eleonora Daniele e Michela Andreozzi che arriverà alle 13. Alle 14 grande festa con la regina della tv Mara Venier e infine il cantante Ermal Meta alle 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA