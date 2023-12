IlMessaggero145, videomapping e super-ospiti: il programma del 15 dicembre

Il Messaggero festeggia i suoi primi 145 anni di storia. E lo fa con una serie di iniziative. La prima, spettacolare, riguarda l'esterno del palazzo che ospita la redazione romana del giornale in via del Tritone: ogni giorno, al tramonto, sulla facciata viene proiettato un videomapping, realizzato in collaborazione con Enel X, che ripercorre i 145 anni di storia del giornale attraverso le sue prime pagine iconiche, le firme prestigiose, le foto scoop. Uno spettacolo di luci e musica a disposizione di chiunque passeggi per le vie del Centro.

Ma non finisce qui.

Perché Il Messaggero, da martedì 12 a sabato 16 dicembre, accoglierà una lunga lista di ospiti, per raccontare insieme cosa significa il nostro giornale per la città di Roma e per la vita dei suoi cittadini.

GLI OSPITI DI OGGI

- ore 10.30: Flavio Montrucchio

- ore 11.00: Paolo Conticini

- ore 12.00: Francesca Manzini

- ore 13: Damiano Gavino

- ore 14: Osho (Federico Palmaroli)

- ore 15: Pietro Sermonti

- ore 16: Valerio Bianchini

- ore 17: Stefano Bollani e Valentina Cenni

- ore 18: Pilar Fogliati