Salvini: «Contento per Vannacci nella lista Lega»

(LaPresse) “Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega. Più l’hanno demonizzato, perseguito, indagato, più ho capito che siccome è un momento in cui c’è a rischio non solo il lavoro, ma soprattutto la libertà di poter scrivere e pensare, io sono contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere il nome del generale Vannacci”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del suo libro, dal titolo ‘Controvento. L’Italia che non si arrende’, alla Fondazione Istituto dei ciechi di Milano.