Si ride e ci si racconta, si ricorda e ci si diverte. Il duo radiofonico, gli sportivi giovanissimi, le attrici dalla verve comica, la figlia del pilota dei record, sono tanti gli ospiti che hanno animato ieri il palinsesto della seconda giornata di festeggiamenti per i 145 anni del Messaggero, che apre le sue porte fino a sabato alle personalità del cinema, della televisione e dello sport per condividere storie personali e storie di successi professionali, sulla sfondo della mostra delle prime pagine storiche del Messaggero dalla fondazione nel 1878 ad oggi.

Ieri la kermesse nella sede di via del Tritone si è animata con l'arrivo della squadra di basket Oxygen Roma e della Roma Volley femminile, accolte dai giornalisti Andrea Sorrentino e Benedetto Saccà, per poi cedere la scena alle mitiche voci radiofoniche de Il ruggito del coniglio Marco Presta e Antonello Dose. Spassosi e contagiosi, irresistibili tra aneddoti e siparietti. E si passa per Prisca Taruffi, figlia del grande pilota dell'epopea Ferrari Piero Taruffi. Intervistata da Ilaria Ravarino non può non parlare del film di Michael Mann "Ferrari" da oggi nelle sale: «Sono orgogliosa di essere la figlia della "volpe d'argento" e felice che il film porti il nome di mio padre anche fuori dall'Italia, negli Stati Uniti. L'interpretazione di Patrick Dempsey è perfetta: non penso in questo non sono d'accordo con la polemica sollevata da Pierfrancesco Favino - che il film sarebbe stato migliore se lo avessero interpretato degli attori italiani».

E ancora, la bella Flora Canto a ruota libera, sulla scia della trasmissione "Gli occhi del Musicista" che sta conducendo su Rai2: «Nessuna competizione con mio marito, Enrico Brigano...», confessa alla giornalista Veronica Cursi. «Spesso vengo etichettata solo come "la moglie di Brignano", e ho faticato tanto a far capire quanto valgo davvero...». «Sono nata come "tronista" della trasmissione Uomini e Donni e non lo rinnego, perché con i soldi mi ci sono pagata gli studi di recitazione e doppiaggio...». Un sogno? «Mi piacerebbe avere un programma comico da condurre...».

E risate anche con, l'imitatrice nata sui social e approdata al Gialappa's Show su Nove: «Sono onorata di far parte di un programma che ha svelato e lanciato grandi comiche come Paola Cortellesi. Io che imito Chiara Ferragni, Ilary Blasi e Giorgia Meloni? Sono attratta da donne del momento con una grande personalità. E loro gradiscono, mi hanno mandato messaggi di complimenti. Con me si divertono...».