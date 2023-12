Il Messaggero 145, Chef Ruben: «Dalla padella per il risotto agli ingredienti segreti della pastella: 3 errori da non fare durante le feste»

Terza giornata di ospiti e sorprese al Messaggero per festeggiare i 145 anni di storia del giornale. Dalle creators Eterobasiche fino a Ficarra e Picone, passando per Chef Ruben.

Chef ruben e i segreti della cucina delle Feste

Chef Ruben ci svela i tre segreti per un Natale perfetto in Cucina. Lo Chef star di TikTok ha preparato bruschette alla panzanella di Baccalà in diretta streaming perfetta per le festività natalizie, intervistato da Alessio Esposito.

Lo chef, seduto alla tavola Social del Messaggero, racconta di aver frequentato il liceo scientifico prima di lasciare gli studi per dedicarsi alla cucina «ero bravo», ammette.

Poco dopo sboccia la passione per i fornelli. «Anche io all'inizio facevo errori. Per esempio la crema chantilly, mi si smontava sempre. Ma in cucina si impara sbagliando».

E a proposito di sbagli ai fornelli Ruben Bondì prima di lasciare la sede storica di Via del Tritone ci elenca i tre errori da non commettere nella preparazione dei piatti delle feste.

«Prima cosa, se fate un risotto non si fa in padella, ma in pentola. Seconda cosa i carciofi vanno messi in acqua e limone sennò si anneriscono». E infine il consiglio principe per i fritti del cenone della Vigilia: «La pastella perfetta si fa con questi tre ingredienti: farina 00, farina di riso, birra e acqua frizzante. E così non sbagliate e potete anche friggere prima e rifriggere dopo, facendo un pre-fritto»