Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Bruganelli versione Cinquetti (7), Artur camaleonte (8), Edoardo ci sei mancato (9), il riso gate ridateci Filippo Nardi (2)

Quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2024, il reality non ingrana la marcia giusta. Troppo "pettinato" e impostato, questa non è l'Isola che ci aspettavamo. Troppi i casi che si insabbiano, dalla squalifica di Benigno al riso rubato non abbiamo nessuna risposta e il cast ha (ancora) poco da offrire.

Isola dei Famosi 2024, Benigno squalificato: cosa è successo davvero? «Ha minacciato Artur con un bastone»: l'indiscrezione

Maitè eliminata dal gioco, Khady, Daniele, Joe, Pietro, Rosanna e Sonny. Artur è il leader. Vediamo dunque le (nostre) pagelle della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 22 aprile.