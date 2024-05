Terra Amara, le anticipazioni di stasera (giovedì 2 maggio): risolto il mistero della scomparsa di Zuleyha

A "sorpresa" una buona notizia per i fan di Terra Amara. Stasera in tv, giovedì 2 maggio, infatti non andrà in onda L'Isola dei famosi 2024 ma una nuova puntata della soap opera turca. L'appuntamento è alle 21.40 su Canale 5, in attesa di guardare la puntata scopriamo dunque le anticipazioni ufficiali.

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (ancora) la diretta: il motivo. «Chiusura anticipata e via un altro naufrago»: le indiscrezioni. Benigno continua con le accuse

Terra Amara, le anticipazioni di stasera

Hakan è preoccupato per Zuleyha e i bambini chiede così aiuto a Fikret.