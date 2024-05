Endless Love, le anticipazioni di oggi (venerdì 3 maggio): Nihan vede ancora Emir con Zeynep e decide di sparire

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, venerdì 3 maggio.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Salih è distrutto perché Zeyep non vuole più saperne di lui.

Durante un incontro di lavoro in un ristorante, Hakki conferma a Kemal la fiducia che ha riposto in lui, esprimendo un giudizio negativo su Emir. Raggiunti da Asu, Hakki affida a lei e a Kemal la direzione della compagnia. Intanto Nihan, infuriata dopo aver visto di nuovo Emir con Zeynep, decide di sparire per qualche ora, scatenando le ire di Emir che la va a cercare a casa di Kemal, ma senza successo. Tornato a casa, lo aspettano altre sorprese.