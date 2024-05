Emily in Paris, chi è Eugenio Franceschini: l'amore della protagonista nella prossima stagione. Età, carriera, vita privata

Non resisterà neanche Emily in Paris al fascino della Vespa e del bell' Eugenio Franceschini, della fontana di Trevi e di Roma. Anche perché questo affascinante attore ricorda vagamente Gregory Peck, che in Vacanze romane faceva coppia con Audrey Hepburn. Nella forma del viso, nello sguardo, nel taglio degli occhi.

E forse non è un caso che l'attrice protagonista e produttrice di Emily in Paris Lily Collins si sia ispirata al capolavoro hollywoodiano: «Mentre il cuore di Emily è - e resterà - sempre a Parigi, la sua vita prenderà una piega inaspettata in questa stagione. Non restate sorpresi se la troverete in una vacanza romana».

Ma chi è Eugenio Franceschini, l'attore immortalato in vari scatti la scorsa settimana assieme all'attrice Lily Collins a Roma?