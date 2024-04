Isola dei Famosi 2024, concorrenti, opinionisti e quando inizia. Ecco cosa vedremo

Tutti pronti a naufragare. Tutti a parte Vladimir Luxuria che resterà ancorata, ben salda, al comando dello studio de L'Isola dei Famosi. Lei, la grande novità della nuova edizione del realiuty, insieme a Sonia Bruganelli con un passato già da opinionista al Grande Fratello Vip, e il giornalista del Tg5 Dario Maltese che ripercorre la strada di Cesara Buonamici nell'ultima del GF di Alfonso Signorini. A Mediaset hanno pensato a questa nuova coppia di opinionisti tanto diversa, tanto pronta tra ironia e autorevolezza.

Le novità

Finita l'avventura anche di Alvin, la rete ha deciso di puntare su Elenoire Casalegno, diventata negli anni un volto de La Vita in Diretta di Alberto Matano. A lei il compito di gestire i naufraghi affamati durante le prove, le tante sfide in programma.

I naufraghi

Tra i naufraghi ci sarà la showgirl Matilde Brandi che ha aspettato la maggiore età delle sue figlie gemelle, avute dall’ex marito, Marco Costantini, per viversi a pieno questa avventura sull'Isola. Tra le soprese c'è anche Aras Senol, 30 anni, protagonista della serie TV turca “Terra amara”, un grande successo di Canale 5, che ha deciso di accettare l’avventura in Honduras.

Sarà lui il sex symbol di questa edizione. Prima di intraprendere il sogno di diventare un attore, Aras, era un nuotatore professionista. E il suo fisico lo dimostra. In Turchia, dove vive, lascia la donna della sua vita: «Da due anni amo Eylul, una cantante turca, e abbiamo intenzione di sposarci», ha raccontato uno dei protagonisti di Terra amara tempo fa.

Nel cast c'è anche l'attrice di Sapore di mare (e altri film famosi negli anni 80) Marina Suma e l’attrice Maitè Yanes, che ha lavorato con Leonardo Pieraccioni. Rimanendo legati al cinema c'è anche Francesco Benigno l'attore diventato famoso per aver prestato il suo vlto a "Mery per sempre". Poi lo chef e musicista Joe Bastianich, il vincitore di MasterChef Italia 2023 Edoardo Franco, l’ex inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa, la pluricampionessa olimpionica Valentina Vezzali, la ballerina di Ciao Darwin Greta Zuccarello e infine la rapper Beba. Per gli ultimi concorrenti invece bisognerà attendere l'inizio dell'avventura di Luxuria, il prossimo 8 aprile...