Isola dei Famosi, i concorrenti: da Joe Bastianich a Valentina Vezzali, da Selen a Samuel Peron. La lista aggiornata

"L'Isola dei Famosi" prenderà il via, come previsto, lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi 2024, Aras Senol (Cetin di Terra Amara) nel cast: è ufficiale. Chi sono gli altri naufraghi? Spunta il nome di Valentina Vezzali

In queste ore Dagospia ha svelato chi saranno i naufraghi: secondo il sito di Roberto D'Agostino partiranno per l'isola Marina Suma, protagonista della scena piú cult di Sapore di Mare, Valentina Vezzali, ex schermitrice, Matilde Brandi, Luce Caponegro (ex attrice a luci rosse nota con il nome di Selen), Maité Yanes, Greta Zuccarello, vista a Ciao Darwin, e la Miss Italia Francesca Bergesio, figlia del senatore leghista.

Mentre sul fronte maschile i naufraghi saranno: Joe Bastianich da MasterChef Italia, Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia, il ballerino Samuel Peron, Aras Senol della fiction Terra Amara, Edoardo Franco, vincitore di MasterChef e il modello Artur Dainese.