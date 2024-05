Un blindato italiano Puma 6x6 distrutto in Ucraina colpito dal fuoco delle forze russe nell'area di Belogorovka. Le foto e i video hanno cominciato a circolare nelle scorse ore sui canali russi: si tratterebbe del primo mezzo di questo tipo di cui si ha notizia dall'inizio della guerra in Ucraina. Anche perché la fornitura di questo modello di equipaggiamento militare a Kiev non è mai stata veramente pubblicizzata, anche per permettere alle forze di Zelensky operazioni operazioni segrete.



🚨⚡️غير عادي: تم تدمير ناقلة جند مدرعة إيطالية من طراز Puma 6x6 بالقرب من بيلوهوريفكا (Belogorovka).



ولم يتم الإعلان عن إمداداتها إلى القوات الأوكرانية مسبقًا.