Isola dei Famosi 2024, Benigno squalificato, cosa è successo davvero? «Ha minacciato Artur con un bastone»: l'indiscrezione

Nuovi retroscena sulla squalifica di Francesco Benigno a L'isola dei famosi 2024. Mentre Mediaset, che prima aveva annunciato con un post il ritiro del naufrago per poi modificare il tutto con la parola "squalifica" a causa di una discussione con Artur, non ha detto molto sull'accaduto, l'attore si era scagliato sui social contro la produzione del reality, e in particolar modo aveva parlato di un produttore che lo voleva fuori e di minacce arrivate a lui e alla moglie e di soldi offertigli in cambio del ritiro.

Isola, Benigno squalificato, cosa è successo?

Ieri durante la puntata i telespettatori si aspettavano di vedere le immagini di quanto accaduto nella discussione con Artur. Invece Vladimir Luxuria ha solo letto un comunicato in cui spiegava che l'atteggiamento dell'attore era stato inaccettabile e per questo motivo avevano deicso di non mandare in onda le immagini in questione per rispetto del pubblico e di Benigno stesso.

Ma cosa è successo davvero?

#isola #benigno avrebbe minacciato con un bastone di colpire #arturdainese in uno sconto faccia a faccia non bello da vedere — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) April 18, 2024

L'indiscrezione

Ora a mettere chiarezza, o almeno a provarci, è Gabriele Parpiglia che racconta su X: «Benigno avrebbe minacciato di colpire con un bastone Artur Dainese in uno scontro faccia a faccia non bello da vedere». Non sono ancora chiari i motivi della lite e probabilmente non si sapranno mai visto che la questione per Mediaset è chiusa qua, ieri la conduttrice a seguito del comunicato si è solamente complimentata con Artur per il modo in cui ha (non) reagito alle rpovazioni del collega. C'è da sottolineare che però per ora si tratta solo di indiscrezioni quindi non sappiamo quale sia la verità.