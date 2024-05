David di Donatello 2024, i pronostici sui vincitori: Cortellesi regina, Garrone favorito “alla regia”: il totovoti

Tutto pronto per il via della 69esima edizione dei David di Donatello 2024. Stasera la premiazione sarà trasmessa in diretta dalle 20.35 su Rai1 dagli iconici studi di Cinecittà, il tempio del cinema nazionale e internazionale che includerà il residential stage del Teatro 14, un unico set che racchiude cinque ambientazioni, e il Teatro 18, il Volume Stage per la produzione virtuale, tra i più grandi d'Europa, che ospiteranno diversi momenti della cerimonia. A condurre la serata ci saranno Alessia Marcuzzi e Carlo Conti.