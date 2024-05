David di Donatello 2024, stasera la premiazione su Rai1: conduttori, ospiti, candidati e nomination. Tutto quello che c'è da sapere

Stasera in tv, venerdì 3 maggio, andrò in onda in diretta su Rai 1dalle 20.35 la 69ma edizione dei Premi David di Donatello 2024. Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione, che sarà anche trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). Sul red carpet Fabrizio Biggio. Quest'anno la premiazione sarà anche in diretta radiofonica su Rai Radio 2, condotta da Andrea Delogu e Stefano Fresi.